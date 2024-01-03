2023 年特斯拉在欧洲市场大放异彩，Model Y 功不可没

IT之家 1 月 3 日消息，2023 年，特斯拉在欧洲市场可谓势如破竹，其低调务实的执行策略取得了丰硕成果。Model Y 更是脱颖而出，证明了电动车只要足够优秀，也能成为畅销车型。

在瑞典，特斯拉 2023 年共注册了 20330 辆新车，同比增长 121.3%。与其他市场一样，Model Y 是特斯拉在瑞典的主要销售力量，数据显示，该车全年销量达到 16415 辆。值得一提的是，尽管特斯拉与瑞典工会 IF Metall 之间存在纠纷，导致其运营面临不小的挑战，但在这种情况下依然取得如此亮眼的成绩，实属不易。

在丹麦，Model Y 同样势不可挡，以 17955 辆的销量荣膺 2023 年丹麦最畅销车型，力压标致 208（6035 辆）和福特 Kuga（4425 辆）等更实惠的热门车型。特斯拉区域负责人 Kim Gaba Jensen 在领英上发帖称，2023 年，丹麦的特斯拉车队数量从 29752 辆增加到 59559 辆，翻了一番还多。

挪威素有“世界电动车之都”的美誉，特斯拉在该国同样表现强势。据路透社报道，特斯拉连续三年蝉联挪威汽车销量冠军，其市场份额从 2022 年的 12.2% 跃升至 2023 年的 20%。Model Y 再次成为主力车型，全年售出 23088 辆，远超排名第二的大众 ID.4（6614 辆）。

IT之家注意到，在社交媒体平台 X 上，特斯拉欧洲官方账号还宣布，2023 年，特斯拉成为冰岛最畅销的汽车品牌，打破了 33 年来的历史纪录。

特斯拉欧洲的出色成绩证明，精心设计、质量可靠的电动车拥有着庞大的潜在市场。值得一提的是，特斯拉目前仍专注于高端电动车领域，一旦其进军更具价格亲和力的细分市场，销量有望更上一层楼。

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