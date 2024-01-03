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三星 Galaxy S24 系列新机韩国售价曝光，部分机型涨价

2024/1/3 21:03:28 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 3 日消息，三星已确认将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在美国旧金山正式发布全新旗舰机型 Galaxy S24 系列。虽然新机的售价还未公布，但来自韩国的一份报告似乎揭开了 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 在三星本土的定价面纱。

报告指出，256GB 存储版本的 Galaxy S24 和 S24+ 将与 2023 年款机型保持相同价格。然而，512GB 版本的价格会略有上调，而 Galaxy S24 Ultra 则全系迎来涨价。

IT之家附具体如下：

  • 256GB Galaxy S24：1155000 韩元（当前约 6306 元人民币），与 Galaxy S23 保持一致。

  • 512GB Galaxy S24：1298000 韩元（当前约 7087 元人民币），比 Galaxy S23 512GB 版本贵 22000 韩元（当前约 120 元人民币）。

  • 256GB Galaxy S24+：1353000 韩元（当前约 7387 元人民币），与 Galaxy S24+ 256GB 版本保持一致。

  • 512GB Galaxy S24+：1496000 韩元（当前约 8168 元人民币），比 Galaxy S23+ 512GB 版本贵 22000 韩元（当前约 120 元人民币）。

  • 256GB Galaxy S24 Ultra：1698400 韩元（当前约 9273 元人民币），比 Galaxy S23 Ultra 256GB 贵 99000 韩元（当前约 541 元人民币）。

  • 512GB Galaxy S24 Ultra：1841400 韩元（当前约 10054 元人民币），比 Galaxy S23 Ultra 512GB 版本贵 121000 韩元（当前约 661 元人民币）。

值得注意的是，这些价格据称是上市后的价格。不过，该报告还提到，Galaxy S24 系列的预购奖励包括免费存储升级。此外，预购用户还可以在 Galaxy Buds 2 Pro 无线耳机折扣或 1 年 Samsung Care+ 优惠券之间进行选择。

对于韩国消费者来说，Galaxy S24 系列在该地区将搭载骁龙 8 Gen 3 芯片，而非 Exynos 2400，预计骁龙芯片的性能将优于 Exynos 芯片。

三星表示 Galaxy S24 系列将提供由人工智能驱动的全新移动体验，这些新的 AI 功能将如何改变用户体验还有待观察。

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关键词：Galaxy S24三星新机

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