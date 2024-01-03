三星 Galaxy S24 系列新机韩国售价曝光，部分机型涨价

IT之家 1 月 3 日消息，三星已确认将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在美国旧金山正式发布全新旗舰机型 Galaxy S24 系列。虽然新机的售价还未公布，但来自韩国的一份报告似乎揭开了 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 在三星本土的定价面纱。

报告指出，256GB 存储版本的 Galaxy S24 和 S24+ 将与 2023 年款机型保持相同价格。然而，512GB 版本的价格会略有上调，而 Galaxy S24 Ultra 则全系迎来涨价。

IT之家附具体如下：

256GB Galaxy S24：1155000 韩元（当前约 6306 元人民币），与 Galaxy S23 保持一致。

512GB Galaxy S24：1298000 韩元（当前约 7087 元人民币），比 Galaxy S23 512GB 版本贵 22000 韩元（当前约 120 元人民币）。

256GB Galaxy S24+：1353000 韩元（当前约 7387 元人民币），与 Galaxy S24+ 256GB 版本保持一致。

512GB Galaxy S24+：1496000 韩元（当前约 8168 元人民币），比 Galaxy S23+ 512GB 版本贵 22000 韩元（当前约 120 元人民币）。

256GB Galaxy S24 Ultra：1698400 韩元（当前约 9273 元人民币），比 Galaxy S23 Ultra 256GB 贵 99000 韩元（当前约 541 元人民币）。

512GB Galaxy S24 Ultra：1841400 韩元（当前约 10054 元人民币），比 Galaxy S23 Ultra 512GB 版本贵 121000 韩元（当前约 661 元人民币）。

值得注意的是，这些价格据称是上市后的价格。不过，该报告还提到，Galaxy S24 系列的预购奖励包括免费存储升级。此外，预购用户还可以在 Galaxy Buds 2 Pro 无线耳机折扣或 1 年 Samsung Care+ 优惠券之间进行选择。

对于韩国消费者来说，Galaxy S24 系列在该地区将搭载骁龙 8 Gen 3 芯片，而非 Exynos 2400，预计骁龙芯片的性能将优于 Exynos 芯片。

三星表示 Galaxy S24 系列将提供由人工智能驱动的全新移动体验，这些新的 AI 功能将如何改变用户体验还有待观察。

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