苹果 Vision Pro 头显新专利获批：展示更多配件细节

IT之家 1 月 3 日消息，苹果公司近日再次获得了多项关于 Vision Pro 头显配件的设计专利，展示了包括“Cushion for light Seal”垫、电源线和顶带等细节。

这些外观设计专利有别于技术专利，并不包含任何技术参数和相关描述，主要展示 Vision Pro 头显的各种配件外观设计。

IT之家此前报道，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）在 X 平台跟帖，确认了“华尔街见闻”此前的报道，认为苹果 Vision Pro 头显将于 1 月 27 日正式登陆美国市场。

现款苹果 Vision Pro 头显使用 OLEDoS（硅基 OLED）屏幕，使用“彩色滤光片（CF）+ WOLED 方案”，WOLED 发出白光后通过 RGB 彩色滤光片产生色彩。

天风国际分析师郭明錤表示，Vision Pro 是苹果 2024 年最重要的产品，今年 Vision Pro 出货预估约 50 万部。

郭明錤此前同时声称，若用户对 Vision Pro 的反应优于预期，将带动行业形成“Vision Pro 是下一个消费电子明星产品”的共识，并提升相应供应链股价。

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