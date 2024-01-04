SpaceX 正面临美国 NLRB 起诉：此前有多名员工因批评马斯克而遭解雇

IT之家 1 月 4 日消息，去年 11 月，8 名 SpaceX 前员工向美国劳工委员会（NLRB）提出申诉，声称他们因公开反对埃隆-马斯克而被解雇。当地时间周三，NLRB 宣布对 SpaceX 发起诉讼。

2022 年 6 月，一群 SpaceX 员工起草了一封公开信，公开批评 SpaceX 创始人兼 CEO 马斯克，表达了对马斯克行为“经常引起分心和尴尬”（IT之家注：指马斯克试图收购推特一事）的担忧，并希望高管们能够让公司的文化更具包容性。

NLRB 于周三提交的指控中指责 SpaceX 询问员工是否参与这封公开信，并告诉员工不要讨论这些询问内容。NLRB 发言人卡拉・布拉多（Kayla Blado）告诉路透社，SpaceX 侵犯了员工们集体争取更好工作条件的权利。

NLRB 声称，SpaceX 通过阅读和展示员工之间消息的截图“创造了一种监视（员工的）印象”，并试图阻止员工发布公开信。此外，SpaceX 还涉嫌“诱导员工辞职，并威胁如果他们参与组织活动将予以解雇”。

NLRB 要求 SpaceX 在 120 天内张贴一份关于员工权利的通知，并要求该公司为其解雇的每位员工写道歉信。除非 SpaceX 试图解决指控，否则将于 2024 年 3 月 5 日举行听证会，不过 SpaceX 也可以向委员会提出上诉，并向联邦上诉法院申请上诉。

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