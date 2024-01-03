特斯拉 Model S / X 销量创五年来新高，马斯克曾称继续生产它们是出于一种情怀

IT之家 1 月 3 日消息，特斯拉昨晚发布了公司 2023 年第四季度及全年业绩报告，令人惊喜的是，Model S 和 Model X 这两款旗舰车型销量创下五年新高，打破了此前停滞不前的颓势。

整体来看，特斯拉 2023 年实现了 180 万辆的生产和交付目标。Model 3 和 Model Y 仍然是销售主力，占全年销量的 90% 以上。

值得注意的是，在第四季度 Model S 和 Model X 与 Cybertruck 一起被归入“其他车型”类别，Cybertruck 于 11 月下旬开始首次交付，但其销量微乎其微。特斯拉可能在 11 月和 12 月交付了不到 100 辆 Cybertruck，但具体数字尚未公布。

抛开 Cybertruck，Model S 和 Model X 在 2023 年第四季度共售出 22969 辆，这是自 2019 年以来的最高季度销量，创下五年来新高。

IT之家注意到，2021 年第一季度，Model S 和 Model X 的销量曾低至 2000 辆，当时特斯拉正在对这两款车型进行大幅升级换代。2023 年第二季度，其销量达到 19225 辆，是近期的峰值。

近年来，Model S 和 Model X 在特斯拉整体销量中所占份额有所下降，CEO 埃隆・马斯克曾在 2019 年表示，继续生产这两款车更多的是出于一种情怀。

“坦白地说，它们价格昂贵，产量也很低。我们继续生产它们更多的是出于一种情怀，而不是其他任何原因。对未来而言，它们的重要性微乎其微，”马斯克当时说道，“但它们仍然是优秀的汽车。Model S 曾被 MotorTrend 评为史上最佳汽车，尤其是新款车型，配备了可变阻尼悬架、医院手术室级别的空气净化系统以及 Raven 动力系统，使其成为世界上加速最快的汽车之一，而且驾驶起来非常轻松，就像开着超人座驾一样，安全性能也无可挑剔，绝对是一款令人惊叹的车辆。”

Model S 和 Model X 销量回升的原因尚不清楚，有分析认为可能是降价策略以及 Model X L 长续航车型获得税收抵免政策的利好所致。

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