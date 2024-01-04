完整订阅价的 1/5，马斯克的 X 平台推出面向小企业的订阅服务

IT之家 1 月 4 日消息，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下的社交媒体平台 X 近日针对小型企业，推出了基础版企业订阅服务，月费 200 美元，年费 2000 美元（IT之家备注：当前约 14320 元人民币）。

X 平台表示，这项订阅服务同样配有金色标记、广告积分和 Premium+ 订阅等功能，是“专为小型企业设计的”。

X 在去年 3 月宣布，在取消传统验证后，企业每月需要支付 1000 美元的费用，购买“Verified Organizations”订阅计划，才能保留其金色标记。

该定价公示后遭到了很多企业的差评，不少企业认为通过金色验证，并不能大幅提高他们的参与度，没有必要花费如此多的钱继续保留。

现在价格直接砍掉 80%，只要五分之一即可，这表明不少企业对于 1000 美元的高价并不感兴趣，X 平台希望通过低价来吸引企业入驻购买。

每月 1000 美元的选项仍然可供企业使用，作为“完全访问”选项，与基本服务一起提供。

据《Axios》周日发表的一篇报道称，持有该公司股份的资产管理公司富达（Fidelity）估计，X 公司现在的价值比马斯克买下它时少了 71.5%。

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