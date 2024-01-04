2023 年最后两个月扎克伯格连续抛售 Meta 股票，套现超 4 亿美元

1 月 4 日消息，当地时间周二 Meta 提交给监管机构的一份文件显示，从去年 11 月 1 日到年底，公司首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）通过出售 Meta 股票套现超 4 亿美元。

文件显示，在过去的两个月时间中，扎克伯格每个交易日都在抛售股票，总共抛售近 128 万股，价值 4.28 亿美元；平均每次交易的成交额为 1040 万美元，其中 12 月 28 日的成交额最高，为 1710 万美元。

图源 Pexels

在此之前，扎克伯格自 2021 年 11 月以来还没有出售过 Meta 股票。2022 年年底 Meta 公司股价触及 7 年来的低点，但去年反弹了 194%。去年一整年，Meta 的股价表现好于除英伟达以外的所有其他主要科技公司，目前股价已经接近 2021 年 9 月以来的历史高点。

根据相关数据，现年 39 岁的扎克伯格拥有约 13% 的 Meta 公司股份，净资产约为 1250 亿美元，是全球第七大富豪。

Meta 没有回复置评请求。

2023 年下半年以来，Salesforce 联合创始人、扎克伯格在科技界的同行马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）几乎每天都在抛售公司股票。在此期间，贝尼奥夫抛售了价值超过 4.75 亿美元的 Salesforce 股票，平均每天卖出约 1.5 万股，价值约 300 万美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。