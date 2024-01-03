山东：新能源车在政府定价公共停车场每日免收首个 2 小时停车费

IT之家 1 月 3 日消息，近日，山东省委、省政府研究确定了《2024 年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）》。引人注意的是，为鼓励新能源汽车消费，山东对新能源号牌汽车，每日（连续 24 小时为 1 日）在实行政府定价管理的同一个公共停车场或道路泊位免收首个 2 小时停车费。

第一批“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单从加大援企惠企力度、全力扩大有效需求、加快新型工业化发展、培育壮大数字经济、支持发展现代服务业等七大方面，新制定了 50 项政策。

IT之家注意到，日前印发的《山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划》定下一个小目标，到 2025 年，新能源汽车产业规模达到 5000 亿元，全省新能源汽车产量力争达到 100 万辆左右，排名跻身全国前五位。在政策清单中，为支持和鼓励新能源汽车产业，山东明确提出，新增或更新的出租车辆中新能源和清洁能源比例不低于 80%，鼓励网约车使用新能源车辆。除保留应急救援车辆外，新增及更新城市公共汽车全部为新能源汽车。特别是为鼓励新能源汽车消费，新能源号牌汽车在实行政府定价管理的同一个公共停车场或道路泊位免收首个 2 小时停车费。山东还鼓励各市制定更加优惠的新能源汽车停车免费政策。

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