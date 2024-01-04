微软 Win11 开年首更，砍掉了 28 年历史的写字板应用

IT之家 1 月 4 日消息，微软今天发布了迈入 2024 年的首次 Win11 系统更新，Canary 频道版本升至 Build 26020，而主要变化之一在于砍掉了写字板应用。

IT之家翻译微软更新日志相关内容如下：

自本预览版开始，用户重新安装之后，不会再预装写字板（WordPad）和人脉（People）应用程序。在后续版本更新中，将通过更新的方式移除写字板应用，且无法再重新安装。

写字板应用最早可以追溯到 1995 年发布的 Win95 系统，随后一直是 Windows 系统的预装应用程序之一，满足用户基础的文档处理需求。在 2020 年 2 月发布的 Win10 Build 19551 中，用户可以勾选附加功能继续使用。

微软去年 9 月在官方文档中公告了该消息：

写字板不再更新，Windows 后续版本将会移除。我们推荐用户使用 Microsoft Word 来处理 .doc 或者.rtf 等格式的富文本文档，或者使用记事本处理.txt 文档。

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