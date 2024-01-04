微软 Win11 Canary 预览版 Build 26020 发布：扩展语音访问功能、淘汰“写字板”“人脉”应用等

IT之家 1 月 4 日消息，微软今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 用户，发布了 Windows11 Build 26020 预览版更新。

本次更新主要添加了 Voice Access 扩展语言、多显示屏支持和语音访问自定义命令等特性，并带来了此前 Beta 通道“讲述人中的自然语音预览版（Natural Voices Previews）”功能，IT之家整理相关内容如下：

Voice Access 扩展语言、多显示屏支持和语音访问自定义命令

扩展语言支持：

微软扩展了语音访问，以支持其他语言，如法语（法国）、法语（加拿大）、德语、西班牙语（西班牙）和西班牙语（墨西哥）。

首次打开 Voice Access 后，系统会提示用户下载语音模型，以便在设备上识别语音数据。如果语音访问未找到与用户显示语言相匹配的语音模型，用户仍然可以选择继续使用英语（美国）语音访问。

多显示器支持：

用户现在可以在多台显示器上使用所有 Voice Access 功能，此前仅限于主显示器。

Grid Overlay 功能得到了进一步开发，不仅可以让用户与当前使用的屏幕进行交互，还可以快速切换到另一个显示器。您还可以使用拖放功能将文件、应用程序和文稿从一个显示器移动到另一个显示器。

调用 Grid Overlay 功能后，用于快速将焦点转移到另一个显示器。用户可以在命令中使用字母或北约拼音； 例如，“B”或“Bravo”都有效，如上面的屏幕截图所示。

语音快捷键：

微软引入了语音快捷键或自定义命令，使用户能够创建自己的命令。如果用户使用英语语音访问，则目前可以使用此功能。

讲述人中的自然语音预览版（Natural Voices Previews）

微软正在引入来自 10 个新地区的自然语音预览，这些自然语音包括中文、西班牙语（西班牙）、西班牙语（墨西哥）、日语、英语（英国）、法语、葡萄牙语、英语（印度）、德语和韩语。

这些预览将允许用户在下载语音模型之前收听自然语音，请注意，要收听自然语音预览，需要互联网连接。

变化和改进

[通用]

从这个版本开始，“写字板”和“人脉”应用将不会在全新安装时预装在系统中，未来微软将彻底移除“写字板”应用。

从这个版本开始，“Windows 步骤记录器”将不再收到任何更新，相关应用在打开时会显示横幅通知，以引导用户换用 Xbox Game bar 等替代应用。

[任务栏和系统托盘]

为不带电池的计算机引入了新的“节能器”托盘图标，以便于让用户知悉系统“节能器”已经打开。

[任务管理器]

改进了任务管理器的“进程”选项卡。

[打印机]

微软为“设置”的“打印机与扫描仪”功能添加了“打印队列中暂停和恢复打印作业”的功能，允许用户临时暂停打印，以进行墨盒更换等工作。

[Windows 共享]

Windows 共享窗口现在将仅显示与 Windows 账号绑定的应用程序，如果用户使用 MSA 登录，将看到 Microsoft Teams（免费）而非 Microsoft Teams（工作或学校）。

现在 Windows 支持在“就近共享”页面将文件快速分享到 WhatApp 应用中。

[就近共享]

允许用户为设备创建“更友好的名称”，以便于其他设备识别到用户的设备。

修复

修复了在此前版本设置中打开“电源”菜单崩溃的问题。

修复了文件资源管理器“详细信息窗口”有时意外占据键盘焦点的问题。

修复了未合并的任务栏图标“切断标题”的问题。

修复了 Steps Recorder 在最近几个版本无法启动的问题。

修复了在小部件中重新启用 Microsoft Start 提要时导致加载延迟的问题。

修复了开关 feed 功能时导致 Widgets 小部件页无法自动拉出收回的问题。

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