泄露视频展示苹果 Vision Pro 头显中 Safari 浏览器上网体验

IT之家 1 月 4 日消息，消息源 @M1Astra 近日发布推文，分享了在苹果 Vision Pro 头显中，使用 Safari 浏览器的上网体验。

根据显示视频内容，苹果 Vision Pro 中的 Safari 不再是静态的 2D 网页浏览体验，而是让你在头显内的 3D 空间中放置多个窗口和标签页。

推文表示在 Vision Pro 的虚拟场景下，用户不仅可以实现双开浏览器，而且可以实现同时打开 5 个浏览器，带来极致工作效率。IT之家附上演示视频如下：

从视频来看，整个 Safari 浏览体验非常流畅，可以流畅切换窗口中各个标签页。用户还可以拖出标签页来创建新窗口，并随意调整它们的位置和大小。

在视频演示中仅显示了 5 个窗口，不过苹果 visionOS 似乎没有限制你可以打开多少个窗口。

演示还展示了 Vision Pro 如何在 Safari 中实现 3D 物体。在 @M1Astra 的视频中，你可以 360 度观看 Vision Pro 的 3D 渲染效果，甚至可以调整它的大小，3D 物体甚至会在其他选项卡上投射阴影，以显示您已选中该对象。

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