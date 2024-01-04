39.99 美元，微软 Xbox Series S 烤面包机上架沃尔玛：可烙出 Xbox 球形 logo

IT之家 1 月 4 日消息，早在 2023 年 3 月，当微软推出大受欢迎的 Xbox Series X 迷你冰箱后，我们就听到有传闻称微软将推出一款 Xbox Series S 造型的烤面包机。

事实证明 Xbox Series S 烤面包机是真的，这款 Xbox 产品现已上架美国沃尔玛，显示为 39.99 美元（IT之家备注：当前约 286 元人民币） 。最神奇的地方在于，它真的可以烤面包，而且烤出来的面包烙有 Xbox 球形 logo。

截至IT之家发稿，这款烤面包机已经收获了 4 条评价及 5 个五星好评，看起来确实很受用户喜爱！

微软表示，这款烤面包机不但可以烘烤面包，你还可以用它来制作英式松饼、冷冻华夫饼和百吉饼，无论是浅烤还是深烤都游刃有余。

这款烤面包机尺寸为 38.3 x 12 x 19cm，拥有 40mm 侧槽、可拆卸碎屑托盘，提供六档可调，可实现用户想要的褐变效果，还可用作数字 LED 计时器，支持空烧自动断电，支持自清洁功能。

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