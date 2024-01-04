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原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT 本季度开放，消息称华为 1 月 18 日将举办重要活动

2024/1/4 8:23:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 4 日消息，在去年八月 HarmonyOS 4 发布的同时，华为还公布了面向开发者的 HarmonyOS NEXT，该系统仅支持鸿蒙 HAP 格式。

根据华为规划，全新 HarmonyOS NEXT 开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

据中国基金报，华为将在 1 月 18 日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。

值得一提的是，近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。

华为互动媒体军团 CEO、华为终端云服务互动媒体 BU 总裁吴昊上个月透露，鸿蒙生态的设备数量已经超过 7 亿，华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。

昨日，研究机构 TechInsights 发布预测报告称，华为 HarmonyOS 将在 2024 年取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统。

在 2023 年 12 月 29 日公开的新年致辞中，华为轮值董事长胡厚崑提及，“与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。”

2024 年首日，华为终端 BG、首席运营官何刚发文称：2023 年是鸿蒙原生应用的开局之年，2024 年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。

时隔一日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信，直言“2024 年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗”。

目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商包括但不限于：

  • IT之家（已启动）

  • 同程旅行（已启动）

  • 开心消消乐（已完成）

  • 美团（已启动）

  • 去哪儿（已启动）

  • 新浪微博（已启动）

  • 石墨文档（已完成）

  • 钉钉（已启动）

  • 飞常准（已启动）

  • 小红书（已完成 Beta 版）

  • B站（已启动）

  • 向日葵（已启动）

  • 58 同城（已启动）

  • 安居客（已启动）

  • 高德地图（已启动）

  • 快看漫画（已启动）

  • 得到（已启动）

  • 浙江传播大脑（已启动）

  • 奥维互动地图（已启动）

  • 小牛电动（已签约）

  • 软通动力（已签约）

  • 《三国杀》系列游戏（已完成）

  • 建设银行（已启动）

  • 麦当劳（已启动）

  • 支付宝（已启动）

  • 同花顺（已完成 Beta 版）

  • 交通银行（已启动）

  • HiPaint（已启动）

  • 易车（已启动）

  • 平安金管家（已启动）

  • 网易游戏（已启动）

  • 洪恩识字（已完成）

  • 米哈游（已启动）

  • 喜马拉雅（已完成）

  • 云闪付 App（已启动）

  • 蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

  • 叮咚买菜（已启动）

  • 扫描全能王（已启动）

  • 360 浏览器（已完成）

  • 360 天气大师（已完成）

  • 搜狐集团（已启动）

  • 航旅纵横（已完成核心版本开发）

  • 爱奇艺（已完成 Beta 版）

  • 中国移动 App（已启动）

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关键词：华为鸿蒙HarmonyOS NEXT

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