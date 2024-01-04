原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT 本季度开放，消息称华为 1 月 18 日将举办重要活动

IT之家 1 月 4 日消息，在去年八月 HarmonyOS 4 发布的同时，华为还公布了面向开发者的 HarmonyOS NEXT，该系统仅支持鸿蒙 HAP 格式。

根据华为规划，全新 HarmonyOS NEXT 开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

据中国基金报，华为将在 1 月 18 日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。

值得一提的是，近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。

华为互动媒体军团 CEO、华为终端云服务互动媒体 BU 总裁吴昊上个月透露，鸿蒙生态的设备数量已经超过 7 亿，华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。

昨日，研究机构 TechInsights 发布预测报告称，华为 HarmonyOS 将在 2024 年取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统。

在 2023 年 12 月 29 日公开的新年致辞中，华为轮值董事长胡厚崑提及，“与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。”

2024 年首日，华为终端 BG、首席运营官何刚发文称：2023 年是鸿蒙原生应用的开局之年，2024 年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。

时隔一日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信，直言“2024 年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗”。

目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商包括但不限于：

IT之家（已启动）

同程旅行（已启动）

开心消消乐（已完成）

美团（已启动）

去哪儿（已启动）

新浪微博（已启动）

石墨文档（已完成）

钉钉（已启动）

飞常准（已启动）

小红书（已完成 Beta 版）

B站（已启动）

向日葵（已启动）

58 同城（已启动）

安居客（已启动）

高德地图（已启动）

快看漫画（已启动）

得到（已启动）

浙江传播大脑（已启动）

奥维互动地图（已启动）

小牛电动（已签约）

软通动力（已签约）

《三国杀》系列游戏（已完成）

建设银行（已启动）

麦当劳（已启动）

支付宝（已启动）

同花顺（已完成 Beta 版）

交通银行（已启动）

HiPaint（已启动）

易车（已启动）

平安金管家（已启动）

网易游戏（已启动）

洪恩识字（已完成）

米哈游（已启动）

喜马拉雅（已完成）

云闪付 App（已启动）

蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

叮咚买菜（已启动）

扫描全能王（已启动）

360 浏览器（已完成）

360 天气大师（已完成）

搜狐集团（已启动）

航旅纵横（已完成核心版本开发）

爱奇艺（已完成 Beta 版）

中国移动 App（已启动）

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