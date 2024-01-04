微软“临时工”误推送通知，暗示《博德之门 1&2：增强版》近期有望登陆 XGP 游戏订阅服务

IT之家 1 月 4 日消息，去年游戏界可谓精彩纷呈，众多优秀作品层出不穷，但其中一款游戏无疑是当之无愧的王者 —— 拉瑞安工作室打造的 RPG 游戏《博德之门 3》。

虽然本作并没有登陆微软 Xbox Game Pass 服务，不过 Reddit 多名用户贴文显示，前作《博德之门 1&2：增强版》近期有望登陆相关订阅服务。

IT之家注：《博德之门》系列游戏隶属“龙与地下城（DND）规则”，版权方为威世智。游戏前两作由 Interplay 旗下的黑岛工作室与 BioWare 一同开发，在 90 年代末至 2000 年代初以口碑销量双丰收的成绩，在欧美市场角色扮演游戏中收获了一批拥簇者。

不过后来黑岛工作室解散，《博德之门》的版权也被威世智收回，直到 2019 年拉瑞安工作室在 E3 游戏展中宣称获得了《博德之门 3》的开发许可，之后便有了今天的游戏，而前作《博德之门 1&2：增强版》由 Overhaul Games 制作，雅达利及 Beamdog 发行。

▲ 图源 Reddit 用户“biggitio”发布的贴文

IT之家注意到，微软“临时工”昨日为 Game Pass 移动平台 App 推送了一条“《博德之门 1&2：增强版》现已加入微软 XGP 服务”的通知，但玩家点击通知跳转至游戏商店页面后，依然只会看到“购买选项”。

另据此前报道，微软今天公布了 1 月上旬 Xbox Game Pass 游戏阵容，新增《生化危机 2 重制版》、《刺客信条英灵殿》 等游戏，但并没有提到《博德之门 1&2：增强版》，因此这款游戏很有可能在 1 月下旬或 2 月上旬登陆 Xbox Game Pass 订阅服务。

▲ 《博德之门 1&2：增强版》游戏封面，图源 任天堂 eShop

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