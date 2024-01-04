一加 Ace 3 手机发布：搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起

IT之家 1 月 4 日消息，今天下午一加发布了全新的一加 Ace 3 手机，新机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起。

外观方面，一加 Ace 3 采用了旗舰级金属中框和全新玻璃工艺，金属中框采用 3D 弧线曲面中框、单晶钻石刀精削，手感更流畅、过渡更自然，采用腕表级的布轮抛光工艺让质感更细腻。其它设计细节还包括极窄黑边控制、太阳纹刻度环、不锈钢镜头保护圈、三段式开关等。一加 Ace 3 提供鸣沙金、星辰黑、月海蓝 3 款配色。其中鸣沙金行业首创熔金玻璃工艺，在玻璃上做出了金属光泽；星辰黑采用新一代丝绸玻璃工艺，手感细腻顺滑，不沾染指纹；月海蓝行业首创淬蓝玻璃工艺，光照下显出金属粒子流动效果。

性能方面，一加 Ace 3 搭载第二代骁龙 8 移动平台、LPDDR5X 和 UFS 4.0 构成的旗舰性能铁三角，采用天工散热系统（9140mm² VC 均热板），实测安兔兔跑分超 174 万，内存基因重组技术 2.0 可大幅提升内存流畅体验。独家自研焕新存储技术让手机 4 年久用如新，“永生后台”最高可以做到 34 个常用应用的 72 小时持久保活。

游戏方面，一加 Ace 3 搭载独显芯片，支持全新一代游戏稳帧引擎、全新一代超帧超画引擎、新一代自研超级 HDR 画质、全新一代灵犀触控，支持所有游戏 1.5K 超分 120Hz 超帧同开。还支持独家自研的全息音频技术，可实现在一边玩游戏的同时，一边听音乐或者是一边连麦。

屏幕方面，一加 Ace 3 全球首发 1.5K 东方屏，全面继承一加 12 屏幕体验。一加 Ace 3 东方屏支持自研「明眸护眼」技术，类 DC 调光 + 2160Hz 高频 PWM 调光，采用行业领先的 8T LTPO 电路设计，拥有行业第一的 4500nit 峰值亮度和行业普通屏幕 2 倍以上的屏幕寿命。其它方面，这块屏幕为 6.78 英寸 2780×1264 OLED 屏幕，采用京东方 X1 发光材料，支持 120Hz 刷新率（8T LTPO 1-120Hz 可变），360Hz 触控采样率、2160Hz 瞬时触控采样率，支持 10.7 亿色，康宁大猩猩玻璃 Victus 2 保护，支持湿手操控。

IT之家注意到，一加 Ace 3 不仅完整搭载一加 12 同款「明眸护眼」护眼解决方案，还通过 DisplayMate A+ 认证。官方称「明眸低频闪」技术是目前行业唯一把 3Pulse 和 1Pulse 两大类 DC 护眼调光模式的 SVM 值同时做到极致的调光技术；通过莱茵智能护眼 3.0 认证、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心认证。一加 Ace 3 的 1.5K 屏幕是国产首块通过 DisplayMate A+ 认证的屏幕，刷新了 18 项屏幕显示纪录。

影像方面，一加 Ace 3 搭载索尼 5000 万像素旗舰主摄，继承一加 12 上旗舰级的「超清画质算法」和「超光影图像算法」。具体参数方面，新机前置 16MP（三星 S5K3P9）摄像头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。

续航方面，一加 Ace 3 搭载 5500mAh 大电池和新一代长寿版 100W 快充，27 分钟可充满电，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，拥有行业最高的 99.5% 放电效率。

值得一提的是，一加 Ace 3 还将推出原神定制版，该机将于 2 月 28 日发布，率先搭载 GSS 游戏状态通讯技术，可提升重载场景下的游戏帧率稳定性，让整体游戏体验变得更流畅。《原神》后台 5 分钟后再切回，闪电启动 0 秒加载。行业首创投影工艺、全新限定配色、包装全面升级、多重定制周边。

信号方面，一加 Ace 3 支持独家自研多模融合技术，可拓展天线带宽，降低人体影响，带来手部握持区域 60% 的天线性能提升。支持双黄金游戏天线技术，大幅提升一边接电话一边玩游戏时的游戏网速，降低玩游戏时延 48.5%。支持游戏云计算专网，可有效降低弱网、拥堵网络环境的卡顿，并提供 2 年免费使用体验。

其它方面，一加 Ace 3 搭载 X 轴线性马达，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 5.3、NFC、红外遥控，超线性立体声双扬声器，屏下超薄指纹，三段式开关键，搭载基于 Android 14 的 ColorOS 14 系统。

一加 Ace 3 现已开启预售，1 月 8 日 10:00 正式开售，售价如下：

12+256GB 售价 2599 元

16+512GB 售价 2999 元

16GB+1TB 售价 3499 元

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