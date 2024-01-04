比亚迪方程豹：豹 5 云辇旗舰版车型预计本月中下旬开启批量交付

IT之家 1 月 4 日消息，方程豹汽车日前通过官微对用户近期关心的问题进行回应，包括新车型交付进度、后续 OTA 等方面。

方程豹汽车官方表示，豹 5 云辇旗舰版预计 24 年 1 月份上旬展车陆续进店，批量交付预计于 1 月份中下旬开启。此外，“豹式掉头”“极限续航模式”等新功能需要等待后续 OTA 升级，但具体时间要等后续通知。该车的露营模式、小憩模式、擦屏模式、副驾观影模式当前可以正常使用。

方程豹汽车还对“大梁生锈”的疑问进行了回应：该车大梁采用自动化焊接技术。因标准焊丝使用硅锰元素为脱氧剂，大梁上黄色类似“锈迹”的物质为标准焊丝中的脱氧剂生成的硅锰氧化物，冷却后附着在焊缝表面。由于硅锰氧化物不导电，所以不能被电泳上漆，但不影响底盘防锈。

官方还称后续将持续优化生产工艺，尽量减少氧化物附着，提升产品美观度。

据IT之家此前报道，比亚迪 12 月新能源汽车销量达 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。其中，方程豹在 12 月贡献了 5086 辆的销量。豹 5 于 2023 年 11 月上市，售价区间在 28.98 万元~35.28 万元。

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