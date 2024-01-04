诺基亚与荣耀签署 5G 专利许可协议，避免诉讼大战

IT之家 1 月 4 日消息，据诺基亚官网声明，诺基亚 1 月 4 日宣布与荣耀签署了一项新的专利交叉许可协议，涵盖双方在 5G 和其他蜂窝技术领域的基本发明。协议条款在双方之间保密。

诺基亚移动设备首席许可官 Susanna Martikainen 表示：“我们很高兴与中国智能手机市场领先厂商之一的荣耀达成友好专利交叉许可协议。这是诺基亚在过去 12 个月内达成的第四项主要的无诉讼智能手机协议，再次凸显了诺基亚专利组合的实力，以及数十年来对蜂窝标准和其他技术的贡献。”

荣耀全球知识产权负责人 Wenyu Zhou 表示：“作为 5G 标准必要专利的持有者和实施者，荣耀高度尊重知识产权，坚信知识产权的合理价值对于移动产业的发展至关重要。此次专利交叉许可协议的达成，体现了荣耀致力于创新，让全场景、全渠道、全人类智慧生活的决心。”

据IT之家此前报道，诺基亚曾与 OPPO、vivo 在全球多个地区展开 5G 专利诉讼。荣耀能够与诺基亚达成协议，免除了一部分在欧洲地区销售的顾虑。

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