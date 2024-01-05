Epic 喜加一：动作冒险游戏《漫威银河护卫队》免费送，原价 359 元

IT之家 1 月 4 日消息，Epic 游戏商店正在进行“连送模式”，最后一款游戏现已揭晓 ——《漫威银河护卫队》，原价 359 元，支持中文，截至 1 月 12 日。

在《漫威银河护卫队》中，玩家将扮演星爵，凭借大胆但有待存疑的领导力，说服了一帮古怪的另类英雄加入团队。某个混蛋引发了一连串灾难事件，只有你才能让古灵精怪的护卫队员团结一心，阻止银河系彻底崩溃。

IT之家附游戏简介：

在这款全新演绎《漫威银河护卫队》的第三人称动作冒险游戏中，穿上星爵的喷气靴，来一场穿越宇宙的狂野之旅。与古灵精怪的护卫队员并肩作战，杀出层出不穷的火爆局面，与新老漫威人物一起投身决定宇宙命运的斗争。你能行的！大概吧。

你扮演的是以大胆战斗风格而闻名的星爵，想怎么做就怎么做，元素枪、喷气靴飞身踢、接力攻击都不在话下。与护卫队员并肩作战，发号施令，用标志性的攻击压倒对手。与此同时，随着旅程的展开，你将看到自己决定的后果，有的轻松惬意，有的则完全出乎意料。

你最近组建的传奇怪人团队将在这个全新演绎、但忠于原作的《银河护卫队》中拯救宇宙。不知怎的，你引发了一连串灾难性事件，随即踏上一场狂野之旅，穿越众多新老漫威人物所在的神奇世界。按下 80 年代金曲混音带的播放开关，准备行动。