网易有道推出子曰教育大模型 2.0、虚拟人口语私教 Hi Echo 2.0，QAnything 正式开源

IT之家 1 月 5 日消息，网易有道日前举办“POWERED BY 子曰”—— 有道子曰教育大模型创新成果发布会，推出了子曰教育大模型 2.0、小 P 老师、虚拟人口语私教 Hi Echo 2.0 和有道翻译的全新功能 —— 有道速读，并宣布将“QAnything”正式开源。

子曰教育大模型 2.0

子曰教育大模型 2.0 基于 4 个方面（数据、模型、系统、应用）进行了 3 个能力层面的升级（口语对话能力、教育场景下知识问答能力、文字处理能力）。

收集了更多高质量的数据 ，扩充了数据的多样性，特别是使用了更多业务相关的数据；

上下文窗口扩大到 16K ，提升了模型的训练和解码效率；

通过优化 prompt 激发模型能力， 通过检索增强提升输出可信度 ，同时也新增了 agent 相关的能力；

针对教育场景下的各个应用，包括口语教练、家庭老师、文档助手等都做了相应的适配和增强。

小 P 老师

小 P 老师是“子曰”教育大模型的落地应用，能随时为孩子提供全学段、全学科的答疑支持，覆盖小学到高中全学段，语文、数学、英语、物理、化学、生物等 10 科各类题型，并支持文本、图片、音频等多形式输入；同时还支持「多轮互动」，通过同类型的知识点总结和举一反三，引导孩子自主思考。

目前，该应用已落地在最新款有道 AI 学习机 X20 内。

虚拟人口语私教 Hi Echo 2.0

Hi Echo 2.0 版本新增“口语定级”功能，拥有更丰富的虚拟人形象、更个性化的口语评级报告、更开放的对话场景；宣布对外开放合作，未来有意链接车载系统、智能手表等场景。

有道翻译的全新功能 —— 有道速读

有道速读的五大核心功能分别为：文档问答、文章摘要、要点解读、引文口碑、领域综述，10 秒即可快速阅读并理解长达万字的文档内容。

该功能基于「子曰」教育大模型自研的 RAG 引擎“QAnything”，可利用检索外部内容的方式增强大语言模型的准确度和其他方面的性能，具有跨语种、检索质量高、方便易用的特点。

IT之家注意到，网易有道还宣布将“QAnything”正式开源。Anything 是一个本地知识库问答系统，旨在支持多种文件格式和数据库，允许离线安装和使用。

QAnything 目前支持的格式包括：

PDF

Word（文档 / docx）

PPT

Markdown

Eml

TXT

图片（jpg、png 等）

网页链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。