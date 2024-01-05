LG 携手麦格纳开发汽车控制模块：统一控制自动驾驶等技术，最快 2027 年落地

IT之家 1 月 5 日消息，LG 近日发布新闻稿，宣布和麦格纳（Magna）合作，共同开发适用于未来汽车的控制模块，预估最快装备了 2027 年的新车上。

IT之家援引新闻稿内容，这款面向未来汽车的移动平台结合了先进驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）和车载信息娱乐（IVI）技术，为车企提供了灵活的解决方案，不仅提高了安全性，并为驾驶员和乘客提供了互动体验。

这套统一的汽车控制模块集成了多个 IVI 系统和 ADAS / AD 系统，减少汽车内部所用的电子控制单元数量，高效处理各种汽车安全完整性等级（ASIL）要求，实现跨领域的丰富数据实时共享。

通过专用的人机界面（HMI），LG 的平台可以为驾驶员和乘客提供引人入胜的新体验，以及更直观的交互体验，在使用先进的汽车显示屏、数字仪表盘、增强现实抬头显示器（AR-HUD）和可视化软件时。

此外，该解决方案可以定制以满足任何原始设备制造商的集成通信和 IVI 系统需求，预计 2027 年的车型将成为首批受益于这项先进技术的车辆。

麦格纳在汽车领域是全球最大的供应商之一，也是全球知名的汽车零部件供应商，更是一家出行科技公司。总部位于加拿大安大略省。作为一家世界 500 强企业，麦格纳拥有 174000 名开拓创新的员工，分布在全球各地。

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