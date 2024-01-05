北京联通：今年起新入网客户默认打开 4G / 5G，手机不支持将无法正常使用网络

IT之家 1 月 5 日消息，据新浪科技报道，北京联通近日向用户发布公告称，北京联通响应国家号召，加快 5G 网络建设，对现有网络逐步升级。

北京联通在公告中表示，自 2024 年 1 月 1 日起，新入网的移动业务客户将默认打开 4G / 5G 网络功能，如用户所持的手机终端不支持 4G / 5G 网络功能，将无法正常使用。北京联通建议用户更换终端设备、打开 VoLTE 功能后入网。

报道称，此举将对一小部分 2G / 3G 手机用户有所影响，而老年手机用户当前是 2G 和 3G 网络使用的主力军。他们不愿更换手机终端，有一定数量的存量基础。

据IT之家此前报道，去年 12 月，工信部曾回复网友“关于保障老旧手机用户基础通信功能的建议”问题：2G / 3G 退网是移动通信网更新换代的必然选择，也是当前国际上的主要做法。据不完全统计，全球已有 100 多个运营商实施了 2G / 3G 退网，将 2G / 3G 腾退的频率用于 4G / 5G 的部署。

工信部当时表示，目前的全网通手机需要支持所有六种制式和十余种频段，退网也可以降低手机的复杂度，有利于提高手机的效能，降低手机终端成本。

但网友当时在留言中还提到，部分基础电信运营商借网络升级之名，违规把 2G、3G、4G 基础通信信号基站关闭，导致大量前述群体客户手机无法接打电话。

工信部回复称，移动通信退网不是简单地“说退就退”。工信部方面称，需要完善用户保障措施，在充分保障用户权益前提下，才能实施退网。

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