上汽大众 2024 年产品规划曝光：全新帕萨特 / ID.NEXT 等新车，辅助驾驶号称更适合中国路况

IT之家 1 月 5 日消息，据博主 @SugarDesign ，上汽大众日前发布了 2024 年的产品规划，今年将有多款全新车型推向市场。

现场大屏幕内容显示，上汽大众今年将推出全新一代帕萨特（B9）、途观 L Pro 以及一款全新 SUV（可能是 A 级 SUV）车型，但暂时没有透露更多信息。此外，还将有小改款的 Polo 和一汽-大众 ID.7 VIZZION 的“姊妹车”—— 纯电动轿车 ID.Next。

另一张图片则介绍了途观 L Pro、帕萨特 B9 两款车型的更多信息，包括两种风格前脸、HD 高清矩阵大灯、数字化智慧座舱等配置。此外，官方还称这两款新车搭载的 L2 + 级驾驶辅助系统“更适合中国路况”。

综合IT之家此前报道，大众去年夏天曾在海外发布第九代帕萨特，但仅有旅行车。该车搭载了升级后的四缸汽油和柴油发动机，以及新的插电混动动力系统。后者由于使用了更大容量的电池，可以提供超过 62 英里（约 99.78 公里）的纯电续航里程。

新一代途观此前也在海外发布，该车采用了升级版的 MEB-Evo 平台，以及更先进的数字化和互联功能，包括最新版本的 MIB 信息娱乐平台和新的 OTA 更新能力。该车同样也提供插电混动系统。

ID.NEXT 曾在去年上海车展期间亮相，按照官方规划，新车将会在今年量产。作为参考，其“姊妹车”ID.7 VIZZION 全系搭载容量为 84.8kWh 三元锂电池，提供单电机后轮驱动与双电机四驱系统，对应 642km、570km 两种续航。目前已经开启预售的车型为单电机后驱版本，峰值功率 150kW，峰值扭矩 310N・m。

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