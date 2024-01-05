网信办公布第三批深度合成服务算法备案信息，含淘宝、抖音、网易等企业

IT之家 1 月 5 日消息，国家互联网信息办公室今日发布第三批深度合成服务算法备案信息的公告，淘宝、抖音、网易等企业在列。

据《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。

IT之家附境内深度合成服务算法备案清单（2024 年 1 月）部分企业及算法名称如下：

淘宝：淘宝图像风格化生成算法、淘宝对话生成算法

天猫：天猫对话生成算法

抖音：火山引擎人脸融合算法、火山引擎文本转语音算法

中国电信：中国电信数字人生成算法

美图科技：美图奇想智能视觉大模型算法 2-MiracleVision

网易：网易智能商品内容生成算法、逆水寒文本生成算法、网易伏羲语音生成算法

百度：百度语音识别算法、小度生成式语音合成算法

唯品会：唯品会智能导购助手大模型算法

荣耀：荣耀大语言模型算法

星纪魅族：星纪魅族智慧助手算法

完整企业名单：点此查看

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