2024 年中国航天开门红！我国成功发射天目一号气象星座 15-18 星

IT之家 1 月 5 日消息，据央视新闻，北京时间 2024 年 1 月 5 日 19 时 20 分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座 15-18 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据介绍，该卫星主要用于提供商业气象数据服务。同时，此次发射成功也标志着天目一号星座阶段组网完毕。

建成后的天目一号星座太阳同步轨道业务子星座每日可获取超 2.5 万条大气廓线，具备 6 小时均匀覆盖全球 300*300 公里格网的业务化探测能力，为我国数值天气预报和各行业用户持续稳定地提供精细化气象服务。

据IT之家此前报道，12 月 27 日，我国同样以“一箭四星”的方式成功将天目一号气象星座 19-22 星发射升空。12 月 25 日，仍是相同的工位、同款的火箭，我国成功将该星座 11 星-14 星送入预定轨道。

公开资料显示，快舟一号甲火箭由中国航天科工航天三江火箭公司研制，主要为 300 公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。

天目一号星座由中国航天科工所属系统公司研制，主要用于获取全球大气环境要素信息，星座建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化业务探测。

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