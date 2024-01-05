可实时测量无人机位置精度，华为、云南移动在大理洱海完成西部首个 5G-A 通感一体低空试点

IT之家 1 月 5 日消息，据华为中国官微，云南移动近日与华为一同在洱海完成了西部地区首个 5G-A 通感一体低空试点。官方表示，这标志着 5G-A 关键技术落地云南，开启西部中国移动通感一体赋能低空经济的新序章。

据介绍，此次在云南洱海进行创新验证的 4.9G 通感一体，可对站点低空覆盖范围内的无人机实现有效探测，并实时显示测量速度、角度、位置精度等信息，且实现了轨迹跟踪、黑飞入侵、电子围栏告警等关键应用。上述功能可用于提供面向未来三维立体交通的低空空域秩序建立、安全保障的关键能力。

IT之家注：通信感知融合技术是 5G-A 的重要创新方向之一，华为采用 4.9GHz 频段，A 发 A 收感知技术，测试基站对物体微小移动的感知能力。在感知资源占比不超过 3% 的情况下，5G-A 通感融合技术可以实现视距金属反射体毫米级微小移动感知。

据IT之家此前报道，华为去年 10 月在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，基于 5G-A 通感融合技术，首测微形变和海洋轮船感知监测能力，并且验证了无人机低空场景下的通感增强性能。

当时的测试中，单站无人机感知覆盖距离超过 2km，支持多个无人机轨迹精准跟踪，并且验证了感知同时支持商用终端产品正常上下行通信。

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