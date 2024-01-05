华为、北汽合作的 STELATO 轿车谍照曝光：定位行政车型，配电子外后视镜

IT之家 1 月 5 日消息，据博主“鱼雷 2954”，近日一款看上去与智界 S7 颇为相像，但覆盖有伪装的新车首次曝光，不过该车的伪装贴纸纹路则表示这是一款来自北汽的新车。该博主称，同款伪装贴纸此前在极狐汽车身上最为常见，因此这款新车是北汽、华为合作的 STELATO X4 项目。

▲ 图源鱼雷 2954，下同

博主表示，这款车的前大灯、保险杠上的辅助进气口和车灯车厢轮廓等细节与智界 S7“相当接近”，尾部则跟问界 M9 有些类似，灯具轮廓却更接近于智界 S7。

从车身侧面来看，新车拥有跟智界 S7 非常相似的弧形曲线，轮廓较为流畅简洁。同时与华为旗下鸿蒙智行其他车型不同的是，新车采用了电子外后视镜，这在目前的“界家军”里面还是独一份。

内饰方面，新车的座舱布局大体上仍旧与智界 S7 大差不差，但液晶仪表区域顶部配有遮阳罩。根据该博主预测，从实车完整度来分析的话，该车拥有较高可能性在北京车展期间全球首发。

综合IT之家此前报道，去年年底曾有接近北汽新能源的人士透露称，华为与北汽智选模式合作的样车已经“出炉”。该车定位中大型纯电轿车，有望 2024 年上半年发布。

国家知识产权局商标局 1865 期商标公告显示，华为技术有限公司已经向北汽新能源汽车股份有限公司转让多枚“STELATO”商标，消息人士称“STELATO”是华为与北汽智选品牌的英文名称，与问界、智界分别对应的 AITO、LUXEED 一样。

上月初，招商证券专题研究报告也显示，北汽与华为合作的车型代号为 X4，将是一款行政级的 Sedan（轿车），售价预计在 30-40 万元区间，今年一季度上市。

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