大众 2.5 万欧元 ID.2 电动小车跳票至后年，高管曾称有信心明年发布

IT之家 1 月 5 日消息，据德国《auto motor und sport》（汽车与运动）杂志报道，大众汽车 2.5 万欧元（当前约 19.6 万元人民币）的纯电动小车 ID.2 all 将于 2026 年 5 月量产，而非此前预定的 2025 年。

报道称，事情之所以会生变，一方面是因为欧盟同意不更新现有的欧 6 汽车尾气排放限制。另一方面，大众汽车 CEO 托马斯・舍费尔则表示，这一决定是为了降低成本。其称，当前新车型的计划产量仅为最大预期销量的 80%。

舍费尔补充说，在去年经历了新订单减少之后，公司出现了产能过剩。“若一款新车销量能够高于预期的话，那么额外需求可通过增加生产班次来满足。”

此外，若根据更为严格的欧 7 排放标准，到本十年末期，欧洲汽车厂商将无法再通过燃油车获取利润。

不过按照大众汽车的计划，ID.2 all 的量产车仍可能在 2025 年推出，但仅限于小批量生产。报道称，这将使大众汽车进一步落后于欧洲竞争对手，以及瞄准欧洲市场推出电动汽车的中国车企。

据IT之家此前报道，大众首席财务官 Arno Antlitz 在采访中，对于公司在 2025 年推出 2.5 万欧元电动汽车充满信心。他表示， ID.2 电动汽车是首款采用自家电池的汽车，该电池由大众位于西班牙瓦伦西亚的工厂供应。另外，ID.2 汽车走“薄利多销”路线，通过规模经济实现可以接受利润率。

这款续航 450km（WLTP）的汽车定位入门级，原定于 2025 年在欧洲推出，这将是大众汽车 MEB 模块化电动平台上首款采用前轮驱动的车型，其设计元素可追溯到第一款高尔夫。

这款新车配备了磷酸铁锂电池，可选 38kWh 和 56kWh 版本，支持 125kW 快充，可以在大约 20 分钟内从 10% 充到 80%，这也将使它成为同类产品中充电速度最快的车型之一。新车还搭载了前置单电机（223bhp 功率），零百加速小于 7s，最高时速可达 160 公里。

相关阅读：

《自产电池、薄利多销，大众有信心 2025 年推出 2.5 万欧元 ID.2 汽车》

《大众：仍然希望 2025 年前推出 2.5 万欧元经济型电动汽车》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。