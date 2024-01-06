调查已接近尾声，消息称美国司法部将对苹果展开“全面”反垄断诉讼

IT之家 1 月 6 日消息，根据《纽约时报》报道，美国司法部对苹果公司的反垄断调查已进入“后期阶段”，并即将启动反垄断诉讼。

报道指出美国司法部计划 2024 年上半年对苹果提起“全面”反垄断诉讼，评估苹果公司通过掌握软件和硬件，不仅把消费者锁定在苹果生态系统中，而且让竞争对手难以竞争。

IT之家援引媒体报道，在调查期间，苹果官员与司法部进行了多次会晤，调查内容涉及从 iMessage 到 Apple Watch 的方方面面，包括：

相比较其它智能手表，苹果 Apple Watch 如何更好地搭配 iPhone 使用？

苹果如何将竞争对手拒之于 iMessage 门外？

苹果公司如何阻止其他金融公司在 iPhone 上提供类似 Apple Pay 的“点对点支付”服务？

与第三方开发者提供的应用程序和服务相比，苹果是否更青睐自己的应用程序和服务？

苹果是如何从 App Store 中封杀云游戏应用程序的？

苹果公司如何限制与 AirTag 竞争的设备使用 iPhone 的定位服务？

应用程序跟踪透明度如何影响广告数据的收集？

苹果公司收取的应用内购买费用。

美国司法部除了询问苹果公司之外，反垄断调查人员还询问了 Tile、Beeper、Basecamp、Meta 和 Spotify 等竞争对手，以及希望获得 iPhone NFC 功能的银行。

长期以来，苹果对 iPhone 第三方应用的独家控制一直受到反垄断监管机构的密切关注。无论是消费者想要购买应用，还是开发者想要发布应用，App Store 都是唯一渠道。

苹果拥有绝对控制权，决定哪些应用可以上架，并制定包括 15% 或 30% 佣金在内的条款，开发者和消费者别无选择，而这被诸多监管机构视为违反竞争法。

欧洲方面已率先出手。欧盟通过《数字市场法案》(DMA) 明确了 App Store 受该法约束，要求苹果开放 iPhone 应用市场竞争，最有可能的合规方式就是允许竞争对手的应用商店登陆 iPhone 平台。

苹果必须在明年 4 月之前遵守这项法规，据悉该公司至少一年来，甚至更长时间，为此组建了专门团队进行应对。

在美国，司法部多年来也一直在进行同样的调查，许多竞争专家预计调查结论也将与欧盟类似：要求苹果允许第三方应用商店或侧载应用，甚至两者兼而有之。

除了美欧之外，苹果在全球范围内也面临着类似的监管压力。上周有消息称，日本也正在准备自己的反垄断法案。

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