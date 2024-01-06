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调查已接近尾声，消息称美国司法部将对苹果展开“全面”反垄断诉讼

2024/1/6 6:12:43 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 1 月 6 日消息，根据《纽约时报》报道，美国司法部对苹果公司的反垄断调查已进入“后期阶段”，并即将启动反垄断诉讼。

报道指出美国司法部计划 2024 年上半年对苹果提起“全面”反垄断诉讼，评估苹果公司通过掌握软件和硬件，不仅把消费者锁定在苹果生态系统中，而且让竞争对手难以竞争。

IT之家援引媒体报道，在调查期间，苹果官员与司法部进行了多次会晤，调查内容涉及从 iMessage 到 Apple Watch 的方方面面，包括：

  • 相比较其它智能手表，苹果 Apple Watch 如何更好地搭配 iPhone 使用？

  • 苹果如何将竞争对手拒之于 iMessage 门外？

  • 苹果公司如何阻止其他金融公司在 iPhone 上提供类似 Apple Pay 的“点对点支付”服务？

  • 与第三方开发者提供的应用程序和服务相比，苹果是否更青睐自己的应用程序和服务？

  • 苹果是如何从 App Store 中封杀云游戏应用程序的？

  • 苹果公司如何限制与 AirTag 竞争的设备使用 iPhone 的定位服务？

  • 应用程序跟踪透明度如何影响广告数据的收集？

  • 苹果公司收取的应用内购买费用。

美国司法部除了询问苹果公司之外，反垄断调查人员还询问了 Tile、Beeper、Basecamp、Meta 和 Spotify 等竞争对手，以及希望获得 iPhone NFC 功能的银行。

长期以来，苹果对 iPhone 第三方应用的独家控制一直受到反垄断监管机构的密切关注。无论是消费者想要购买应用，还是开发者想要发布应用，App Store 都是唯一渠道。

苹果拥有绝对控制权，决定哪些应用可以上架，并制定包括 15% 或 30% 佣金在内的条款，开发者和消费者别无选择，而这被诸多监管机构视为违反竞争法。

欧洲方面已率先出手。欧盟通过《数字市场法案》(DMA) 明确了 App Store 受该法约束，要求苹果开放 iPhone 应用市场竞争，最有可能的合规方式就是允许竞争对手的应用商店登陆 iPhone 平台。

苹果必须在明年 4 月之前遵守这项法规，据悉该公司至少一年来，甚至更长时间，为此组建了专门团队进行应对。

在美国，司法部多年来也一直在进行同样的调查，许多竞争专家预计调查结论也将与欧盟类似：要求苹果允许第三方应用商店或侧载应用，甚至两者兼而有之。

除了美欧之外，苹果在全球范围内也面临着类似的监管压力。上周有消息称，日本也正在准备自己的反垄断法案。

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关键词：美国司法部苹果

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