欧盟竞争专员下周会见库克，有望推动苹果在欧洲开放 iPhone NFC 技术

IT之家 1 月 6 日消息，根据路透社报道，欧盟委员会执行副主席兼竞争专员玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager）计划下周举办两场会议，会见苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）等高管，重点讨论欧洲竞争政策和数字监管问题。

报道称会议议程共有两天，下周四会在旧金山举行，而下周五会在帕洛阿尔托（Palo Alto）举行。维斯塔格除了会见库克之外，还将会见 Alphabet、Broadcom 和 Nvidia 的首席执行官，以及 OpenAI 的高级管理人员。

关于本次会议的重要议题，路透社认为可能和苹果开放 iPhone NFC 有关。苹果公司为了缓解当前的反垄断争端，避免潜在的罚款，提出让 Apple Pay 竞争对手在欧盟国家使用 iPhone NFC 技术，进行非接触式支付。

▲ 图源 苹果公司官网

IT之家去年 12 月报道，欧盟从 2021 年起开始指控苹果公司，声称苹果公司限制竞争对手访问自家 iPhone 的 NFC 功能，只有 Apple Pay 才能调用 NFC 支付系统，这导致“苹果公司赋予了自己支付特权，阻止了对手在移动支付领域展开竞争”。

欧盟当下正对苹果公司展开轰轰烈烈的反垄断调查，除了 NFC 功能外，欧盟还在调查有关 Apple Music、App Store 应用商店抽成等案件。

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