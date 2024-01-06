紫米：小米旗下子公司“江苏紫米”侵犯商标权，已向法院提起民事诉讼

IT之家 1 月 6 日消息，紫米官方（深圳市紫米迅驰网络科技有限公司）针对近期遭遇的一系列关于商标抢注、产品假冒等不实舆情攻击发表声明：

江苏紫米电子技术有限公司（简称“江苏紫米”，为小米旗下子公司）未经本公司授权涉嫌侵犯本公司紫米商标权，为维护本公司紫米商标的合法权益，公司已于 2022 年 9 月 22 日向法院提起民事诉讼，目前案件正在审理中。鉴于诉讼案件尚未结案，本公司不便对案件审理情况进行披露，仅向公众说明本公司并无恶意抢注紫米商标的行为，以正视听。

IT之家从声明获悉，深圳市紫米迅驰网络科技有限公司最早的两个“紫米”注册商标分别申请于 2012 年 1 月和 2 月，江苏紫米成立于 2012 年 2 月 23 日（前身为无锡小机灵电子技术有限公司），2020 年江苏紫米才开始申请“紫米”商标。

在发起民事诉讼之后，江苏紫米陆续全面修改电商平台的商品描述标题及内容。

江苏紫米（ZMI）LOGO：

紫米（ZIME）品牌 LOGO：

值得一提的是，江苏紫米于 2023 年 3 月发布了一篇澄清说明，内容如下：

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