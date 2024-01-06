三星 Galaxy S24 Ultra 手机真机照片曝光

IT之家 1 月 6 日消息，消息源 @WorkaholicDavid 今天发布推文，分享了三星 Galaxy S24 Ultra 手机的真机照片，并称赞该手机屏幕色彩表现非常出色。

从曝光的照片来看，背面和 Galaxy S23 Ultra 完全相同，有 5 个独立的凸起单元。Galaxy S24 系列将预装基于 Android 14 的 One UI 6.1 软件。该系列还拥有多项源自 Galaxy AI 的 AI 和 Generative AI 功能。

IT之家此前报道，三星 Galaxy S24 Ultra 采用 200MP 主摄（SOCELL HP2SX），支持 4K120fps 视频录制（可能会被阉割），此外支持显示 HDR 照片；配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；内置 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%。

消息源 @i 冰宇宙发布推文，表示三星员工最喜欢的是钛灰色，这种颜色具有很强的金属质感。

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