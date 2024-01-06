低饱和度风格更适合这些摄影主题

不论是风光、纪实还是人像摄影，近些年来都非常流行“低饱和风格”。

“低饱和风格”照片整体色彩偏少，色彩饱和度较低，且亮度偏暗，给人一种很强的氛围感，很适合一些特定的主题。

那么什么样的场景更适合低饱和风格？

1. 表现情绪

如果希望通过照片表现一种孤寂、失落的情绪，可以尝试使用低饱和风格。

偏暗的画面、低饱和的色彩以及冷色调很适合表现负面情绪，让画面自然形成一种浓厚的氛围感。室内暗环境或者是蓝色时刻就非常适合拍摄这种风格，这种环境内光影和色彩都非常契合低饱和风格。

2. 简洁环境

简洁的环境也非常适合低饱和风格，因为低饱和风格本身就有一种极简的属性，适合表现一种“高级感”。

像是简洁的户外风光、室内自然光线人像等简洁的场景就很契合低饱和风格，极致的低饱和就是黑白，介于正常色彩和黑白色彩之间的过渡区间可以兼具两者属性，突出一种清冷、朦胧感。

3. 特定天气

雨天、雾天、雪天、阴天等天气光线偏弱，且较为柔和，云层就好像一个大柔光罩，使得地面景物反差较小，亮度均匀；

同时灰暗的天空还会形成一种阴郁的感觉，这些天气也十分适合低饱和风格。

对于户外摄影工作者来说，“靠天吃饭”不是完全夸张的说法，根据特定的主题风格选择合适的天气，可以让照片效果更出色。

4. 构建对比

在使用低饱和风格时，我们也可以通过构建对比、冲突的方式来让照片更有视觉冲击力。

我们都知道，在使用一组互补色时，很少会使其五五分布，而是某种色彩占据大部，另一种色彩占比较小，这样画面会更和谐、更有表现力。在低饱和风格中我们也可以采用这一原则，在降低整体饱和度的同时，突出某种有表现力的颜色，使其形成对比。

比如我们想要拍摄雾天中的车灯效果，那么我们就可以先适当降低整体饱和度和亮度，营造阴郁氛围，而后再通过色彩调节适当增强车灯效果，让低饱和环境和暖色车灯形成对比，这种对比效果会更有表现力。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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