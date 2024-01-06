几年前论斤称的“电子淘汰产品”，如今却变成“香饽饽”？

近些年，小到玩具、衣服鞋子，大到汽车，都有复古趋势，即很多已经消失匿迹许多年甚至已经被淘汰的产品又重新回到人们的视线中，不少人对此趋之若鹜。

相机领域也是如此，一些知名厂家已经或准备推出复古系列产品，很多摄影老玩家也热衷于收集、把玩老相机。

而在这种趋势中，也不乏浑水摸鱼者，借复古、经典、回忆名义，恶意炒作哄抬价格，如当下比较火的卡片相机。

卡片相机流行于上世纪 90 年代至本世纪 10 年代左右，机型比较轻薄，方便携带故被称为卡片相机。

2010 年左右，随着智能手机的逐渐兴起和单反、微单数码相机的迅速发展，这种适合家用的小型卡片相机逐渐被淘汰，甚至沦为论斤卖的电子垃圾，一些地方的地摊上几十块钱能买下好几个。

不过在卡片机中也有“佼佼者”存在，一些在当前比较高端的机型确实有真材实料，画质、功能各方面都还不错，还有些老机型使用了 CCD 传感器，故被称为 CCD 相机。

CCD 相机特指一些老卡片相机，这些相机在当年算是“高端产品”了，现在还有一定的收藏价值；而新式卡片相机，也就是零几年比较火的价格相对便宜的卡片相机，其实大部分并不属于 CCD 相机，为了方便，现在很多人将新式卡片机和老式 CCD 卡片机均叫做 CCD 相机（在之前的内容中没有说明清楚，在这里再强调一下）。

那么为什么近期很多“电子垃圾”（新式卡片机）被炒到高价就不难理解了，老式 CCD 相机确实有一定价值，而很多新式卡片机借 CCD 相机的名义，迎合时下复古潮流，价格随之水涨船高，但其本质上，仍然是论斤卖的玩意儿，现在随便拿出一台五年内生产的千元左右的手机，拍摄能力都可以实现完全碾压。

所以如果对这类相机感兴趣，一定要注意其是否有“真材实料”，为了情怀花高价买到心仪的相机没问题，但是如果买到的是滥竽充数的产品，那就太不值了。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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