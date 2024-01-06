网易《逆水寒》端手游活跃用户总数突破 1 亿

IT之家 1 月 6 日消息，网易《逆水寒》端手游今日下午在中国杭州电竞中心联合举办了“小寒国风节”。

在演出最后，网易宣布《逆水寒》端手游活跃用户总数突破 1 亿。IT之家查询发现，网易曾在 2023 年第三季度财报中透露，《逆水寒》手游用户突破 5000 万。

在收入方面，从《逆水寒》手游的运营策略来看，网易针对游戏内购项目收费进行了“薄利多销”的尝试。为了满足用户“碎片化付费”的需求，《逆水寒》手游频繁地在游戏内上架一系列“6 元游戏皮肤”，销量号称累积已经突破了 1 亿件。

网易官方表示，《逆水寒》端手游今年的成绩确实比较亮眼，据三方数据平台估算，《逆水寒》手游在一个季度内流水近百亿，号称“赚到了远超预期的钱”，于是举办了“小寒国风节”，可免费看音乐会。

本次“小寒国风节”邀请了“国家队”歌手谭晶、萨顶顶、黄霄雲、黄诗扶、昆曲非遗传承人刘煜、著名舞蹈艺术家杨丽萍舞团舞者白兔等一众实力艺术家、歌手、舞者参与演出。

网易表示，作为线上线下同步的福利节，即便玩家没有去到活动现场，依然可以通过看直播领取福利，并参与 100% 中奖的抽奖活动，游戏内也有国风节专属神秘称号，以及带特效外观、绑定纹玉等福利。

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