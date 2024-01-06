消息称三星 Galaxy S24 系列手机国行版 1 月 18 日亮相线下

IT之家 1 月 6 日消息，三星将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在圣何塞举办 Unpacked 2024 发布活动，slogan 为“开启移动 AI 新时代”，届时 Galaxy S24 系列将正式亮相。

据博主 @i 冰宇宙 爆料，Galaxy S24 系列国行版将在 1 月 18 日发布会当天，第一时间亮相一线城市线下官方店。

按照往年惯例，三星 Galaxy S 系列国行新机通常会比海外晚 1 到 2 周发布，不知今年是否有所改变。Galaxy S24 系列的外观和配置已经多次曝光，可以说只等售价公布了。

据IT之家此前报道，Galaxy S24 / S24 + 预计采用骁龙 8 Gen 3 / Exynos 2400 双处理器版本，后置 50MP 主摄像头、12MP 超广角摄像头和 10MP 长焦摄像头，具有 2 倍和 3 倍光学变焦功能。主要区别在，标准版机型配备 6.2 英寸 FHD+ 显示屏、4000mAh 电池、25W 充电功率，S24 + 则配备分辨率更高的 6.7 英寸 QHD+ 显示屏、4900mAh 电池以及 45W 充电功率。

Galaxy S24 Ultra 机型则配备 6.8 英寸 QHD + 显示屏、钛合金边框，机身内置 5000mAh 电池，支持 45W 充电功率，仅有骁龙 8 Gen 3 处理器一个版本。影像方面，该手机配备 200MP 主摄、12MP 超广角摄像头、10MP 长焦摄像头和 50MP 长焦摄像头，具有 2 倍、3 倍、5 倍和 10 倍级别的光学变焦。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。