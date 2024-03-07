SpaceX 星舰第三次试飞任务更复杂，将尝试太空点火等操作

IT之家 3 月 7 日消息，SpaceX 巨型火箭星舰即将进行第三次试飞，以测试其性能极限。此次试飞计划最早将于 3 月 14 日进行，与前两次相比，此次目标更加宏伟，任务也更加复杂。

这艘高达 122 米的双级火箭将执行一系列雄心勃勃的任务，SpaceX 在此次任务描述中称，其中包括“打开和关闭星舰有效载荷舱门、在上级助推器滑行阶段进行推进剂转移演示、史上首次在太空中重新点燃猛禽发动机以及控制星舰再入大气层”。

SpaceX 补充说，“星舰还将采用新的飞行轨迹，目标是在印度洋溅落。这一新的飞行路线使我们能够尝试太空点火等新技术，同时最大限度地保障公共安全。”

据IT之家了解，星舰旨在帮助人类登陆月球和火星，并执行各种其他太空探索任务。这款不锈钢火箭是迄今为止建造的最大、最强的火箭，其设计目标是实现完全、快速地可重复使用。

迄今为止，星舰已经进行了两次试飞，均从得克萨斯州南部的 Starbase 基地发射。这两次试飞的目的是让上级助推器绕地球飞行大部分路程，然后在夏威夷附近太平洋海域溅落。然而，两次试飞均未成功实现既定目标。

在 2023 年 4 月的首次试飞中，星舰的两个助推器未能按计划分离，火箭在发射后约四分钟被引爆。第二次试飞于 2023 年 11 月进行，星舰的表现要好得多。第一级助推器点火正常，两个助推器按计划分离。上级助推器在排放液氧气体过程中于发射后约 8 分钟爆炸，但 SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示，这种情况在实际飞行中不太可能发生。

“如果携带有效载荷，我们通常不会装载这么多液氧，”马斯克在 1 月 12 日表示，“所以具有讽刺意味的是，如果携带了有效载荷，它本来可以进入轨道。”

SpaceX 将 3 月 14 日定为第三次试飞的目标日期，但正如该公司在任务描述中指出，该日期并非板上钉钉。美国联邦航空管理局 (FAA) 最近完成了对 11 月星舰试飞事故的调查，但该机构尚未向其颁发第三次发射许可证。

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