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安耐美推出 ENERPAZO EP237 机箱：磁吸钢化玻璃侧板、黑白双色可选

2024/3/8 17:47:35 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，安耐美 ENERMAX 近日推出 ENERPAZO EP237 机箱，宣称“为 PC DIY 新手所打造”。

安耐美 ENERPAZO EP237 机箱主视觉

EP237 机箱采用磁吸钢化玻璃侧透设计，并配有拉环方便打开，实现免工具维护电脑，兼容 ATX、Micro-ATX 与 Mini-ITX 主板安装。

安耐美 EP237 机箱侧板设计

EP237 机箱前部兼容 360mm 冷排，共设有 8 个风扇安装位，并于机箱后部预装一个 120mm ARGB 风扇。

安耐美 EP237 机箱兼容性

IT之家总结该机箱参数如下：

  • 三维：高 450mm、宽 210mm、深 410mm

  • 重量：5.06kg

  • 硬盘位：2x 2.5 寸硬盘位、1x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位、1x 3.5 寸硬盘位

  • IO 接口：2x USB-A 3.2、1x USB-A 2.0、3.5 mm 耳机孔

  • 冷排兼容性：前部 240 / 280 / 360mm、后部 120mm

  • 风扇安装位：前部 3x 120mm / 2x 140mm、顶部 2x 120 / 140mm、电源仓顶部 2x 120mm、后部 1x 120mm

  • 显卡限长：安装冷排时 325mm、不安装冷排时 365mm

  • 散热器限高：162mm

  • 理线空间：25mm

安耐美表示黑白双色的 ENERPAZO EP237 机箱现已开售，并未公布详细的售价信息。自带 4 个 ARGB 风扇的特别版白色机箱将于 3 月在欧洲上市。

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关键词：机箱安耐美ENERMAX

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