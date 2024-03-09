微软 Win11 为更多网络接口扩展 IPv6 支持

IT之家 3 月 9 日消息，微软近日发布新闻稿，表示会在未来的 Windows 11 系统版本更迭中，改善对 IPv6 的支持，为非蜂窝网络接口等扩展支持 CLAT。

IT之家注：CLAT 的全称是 Compatibility Layer for Address Translation，可以让设备使用 IPv6 地址连接到仅支持 IPv4 的网络中。

CLAT 扮演着翻译的角色，让 Windows 11 系统使用较新的 IPv6 网络协议连接到仅支持 IPv4 的网络。随着世界从 IPv4 地址过渡到 IPv6 地址，这一点变得越来越重要。

公告中提到，将利用 RFC 7050、RFC 8781 和 RFC 8925 等既定标准的相关部分来促进这些非蜂窝接口上的 IPv6 发现。

在此之前，Windows 11 中的 CLAT 有其局限性。CLAT 最初设计用于 WWAN（蜂窝）调制解调器，可能无法自动激活其他网络接口类型，如 Wi-Fi 或以太网。

对于非蜂窝连接接口，您可能还需要手动启用和配置 CLAT。用户可以在 Windows 11 中手动启用 CLAT，方法是以管理员身份打开命令提示符，输入“netsh interface ipv6 show prefixpolicies”（不带引号），然后点击回车键。然后，查找以 "464XLAT" 开头的一行。

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