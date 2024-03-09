微软回应 Rewards 物品兑换值最高涨 33%，称属于定期调整

IT之家 3 月 9 日消息，微软近日发布声明，回应了网友反馈的 Microsoft Rewards 兑换物品积分值大幅上涨问题，表示公司定期调整积分兑换方法。

IT之家翻译微软回应声明如下：

Microsoft Rewards 过去几年不断发展壮大，见证了我们的成长和扩张。我们密切评估每一次变化，调整会员赚取和兑换积分的方法和频率。

我们的会员通过使用必应搜索、使用 Edge 浏览、玩 Xbox 游戏或者在微软商店购物赚取积分，喜欢 Microsoft Rewards 计划提供的额外奖励。

我们的目标是以不断为会员提供更大价值并不断发展，我们会监测反馈意见以确保满意度。我们感谢 Microsoft Rewards 计划会员的热情和忠诚，并对该计划的未来充满期待。