微软调整“Windows 备份”应用：不支持的 Win10 LTSC 设备可隐藏，但无法卸载

IT之家 3 月 9 日消息，微软于 2023 年 9 月的补丁星期二活动日，向 Windows 10 LTSC 发布 KB5030211 更新，引入了“Windows 备份”应用程序，而因无法卸载遭到用户强烈吐槽。

根据国外科技媒体 Windows Latest 去年测试，微软不支持 Windows 10 用户卸载该应用，而且在不支持的机器上也无法隐藏该应用。

IT之家注：在不受支持的 PC 上，如果用户打开“Windows 备份”应用程序，那么就会显示“您的组织不支持此功能”的错误信息。

微软当时表示“Windows 备份”只有在使用个人微软账户（例如以 *@outlook.com 结尾的地址）时才能使用。

微软在今年 3 月发布更新，可以让不支持的 PC 上，隐藏“Windows 备份”应用程序，不再出现在开始菜单和设置应用程序中的“所有应用程序”和“已安装应用程序”部分，但依然不支持卸载。

微软表示“Windows 备份”应用目前是“系统组件”，仍将是操作系统的一部分，不支持的 PC 也无法卸载。

不过也有很多解决方法，用户可以使用 PowerShell 命令从电脑中删除软件包：

1. 以管理员权限打开 PowerShell

2. 运行以下命令

Remove-WindowsPackage -Online -PackageName “Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~64~~10.0.19041.3393”

3. 重新启动电脑，删除“Windows 备份”应用

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