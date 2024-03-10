谷歌安卓 14 QPR2 移除电池信息 API，工程师回应“仅向 Pixel 8a 及后续手机提供”

IT之家 3 月 10 日消息，据谷歌 Android Public Tracker 网站，一位谷歌工程师在回应用户“谷歌在安卓 14 QPR1 中添加了‘电池信息’API，但却在 QPR2 中删除了相关功能”批评贴文时，声称这是因为“工程师们计划仅在 Pixel 8a 及后续机型中添加相关特性”，而这也意外泄露了谷歌 Pixel 8a 手机。

▲ 在安卓 14 QPR2 中被移除的 BatteryManager API

另据IT之家报道，谷歌 Pixel 8a 手机将延续 Pixel 7a 上的 8GB 内存，存储方面则将在 128GB 的基础上新增 256GB 版本，其中 8+128GB 版本的 Pixel 8a 售 569.90 欧元（当前约 4457 元人民币），8+256GB 版本售 630 欧元（当前约 4927 元人民币）。

▲ 谷歌 Pixel 8a 渲染图。图源 Smartprix & OnLeaks

其他参数方面，谷歌 Pixel 8a 手机将搭载降频版 Tensor G3 处理器，采用 6.1 英寸显示屏，背部搭载双摄像头，整体设计更为圆滑，有望于今年 4-5 月发布。

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