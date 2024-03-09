OpenAI 现已为 ChatGPT 启用多重身份验证 MFA 功能

IT之家 3 月 9 日消息，以前登录 OpenAI 账号只能通过用户名和密码一种方式，但 OpenAI 现在宣布为包括 ChatGPT、API Platform 和 Labs 在内的 OpenAI 服务启用多重身份验证（MFA）功能，支持谷歌 Authenticator 等身份验证器，从而降低了未经授权的用户非法登录您账户的风险。

IT之家现在以 ChatGPT 为例进行讲解：

登录 chat.openai.com 后，可点击页面左下角您的用户名打开菜单选项，并选择设置。

在“常规”一栏中，找到“多重身份验证”选项，您这里可以通过选择“启用”或“禁用”来打开或关闭 MFA 功能。

当您选择启用 MFA 后，系统将提示您对账户进行身份验证。完成身份验证后，系统会要求您添加身份验证器（例如 Google Authenticator）作为辅助验证工具。

选择该选项后，您需要使用您默认的身份验证器应用扫描 OpenAI 提供的二维码并输入一次性验证码。完成验证后您将获得一段备用代码，如果您需要在没法通过身份验证器应用验证的情况下登录账户，则可以凭借这一代码进行登录。

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