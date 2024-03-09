70 亿参数，联发科推出 MR Breeze-7B 模型：擅长洞察数据、支持双语互动

IT之家 3 月 9 日消息，联发科旗下研究机构联发科技研究中心（MediaTek Research）近日发布公告，展示推出了名为 MR Breeze-7B 的全新开源大语言模型（LLM）。

这款开源模型擅长处理繁体中文和英文，共有 70 亿个参数，以广受赞誉的 Mistral 模型为基础进行设计。

与上一代产品 BLOOM-3B 相比，MR Breeze-7B 所吸收的知识显著增加了 20 倍，让其能以更高的精确度驾驭繁体中文中错综复杂的语言和文化细微差别。

MR Breeze-7B 的处理速度超过了 Mistral 和 Llama 等同类产品。它将复杂的繁体中文推理所需的时间和内存减少了一半，为用户提供了更无缝的体验。

与其他 7B 中英文语言模型相比，MR Breeze-7B 能够更流畅、更准确地以两种语言迅速做出反应，并能敏锐地把握上下文，做出相关且连贯的回答。

此外，MR Breeze-7B 擅长解析和生成表格内容，这对于数据驱动型任务（如分析、财务报表和复杂的日程安排）来说是一个改变，对于处理大量结构化数据的企业来说是不可或缺的。

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