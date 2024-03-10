中国首部文生视频 AI 动画片，《千秋诗颂》英文版今日发布

IT之家 3 月 10 日消息，据央视新闻报道，今日，由中央广播电视总台打造的中国首部文生视频 AI 系列动画片《千秋诗颂》英文版在总台 CGTN 正式上线发布。

据介绍，《千秋诗颂》是首部以我国自主研发 AIGC 技术支撑制作的系列动画片。动画片依托总台 "央视听媒体大模型"，运用 AI 人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作成唯美的国风动画。2 月 26 日至 3 月 2 日，《千秋诗颂》在总台央视综合频道开播，播出后反响热烈，六集节目收视率在全国所有上星频道动画片中位居第一。

报道称，《千秋诗颂》系列动画片英文版同样采用总台最新 AI 技术译制配音完成。总台 CGTN 运用 AI 语言模型对中文脚本进行翻译润色，配音过程使用文生声、声线克隆、AI 视频处理等技术，还原了中文配音的音色和情感。译配团队还充分考虑海外受众接受习惯，在视频中增加了中国历史背景介绍和人物身份注释等信息，让海外受众更好领略中华诗词之美。

今日在 CGTN 新媒体发布的《千秋诗颂》英文版为第一集《别董大》，其他剧集也将陆续播出。总台 CGTN 还将面向全球发布该 AI 系列动画片的多语种版本。

IT之家注意到，《千秋诗颂》中文版目前已上线网络平台，感兴趣的朋友可以自行观看。

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