文生视频平台 Pika 喜提功能升级：视频有声音了，可生成各种背景音效

IT之家 3 月 10 日消息，文生视频平台 Pika 今日凌晨通过 X 平台官宣新功能：视频可以集成 AI 生成的音效了。用户现可在 Pika 生成的视频中无缝生成、整合声音，可以通过提示词来描述想要的声音，或者直接让 Pika 根据视频内容自动生成声音。“如果您觉得它很酷，那是因为它的确很酷。抱歉，我们之前静音了！”

与此同时，官方放出了一段预告片和几个 DEMO，预告片中的车辆鸣笛声、刀剑呼啸声均与视频内容匹配，而在 DEMO 演示中，烤肉的滋滋声和海底的水声也可以说与画面主题非常吻合。

据介绍，该功能目前仅面向“超级合作者”和专业用户，但很快会向所有用户推出。IT之家附入口：https://pika.art/

据IT之家去年 12 月报道，Pika 推出的 Pika 1.0 文生视频平台网页端已经面向所有用户开放，所有用户均可免费使用。Pika 1.0 的功能十分强大，可以根据用户输入的文本提示词，生成各种风格的视频，包括 3D 动画、动漫卡通、以及电影等。用户可以自由发挥想象力，用文字描述自己想要的视频场景，Pika 1.0 就能将其转化为视频。无论是想看穿着太空服的马斯克、太空中漫步的奶牛，还是行走的机器人，Pika 1.0 都能生成你想要的效果。

Pika 的创始人兼 CEO 郭文景系 A 股上市公司信雅达实控人郭华强的女儿。受 Pika 走红影响，信雅达在 11 月 30 日、12 月 1 日连续收获两个涨停，也被市场称为“女儿概念股”。

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