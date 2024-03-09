无超线程技术，消息称英特尔 Arrow Lake 性能比 Meteor Lake 高 25-35%

IT之家 3 月 9 日消息，根据 Moore's Law Is Dead 发布的最新一期视频，英特尔 Arrow Lake 在没有超线程技术的情况，性能要比 Meteor Lake 高出 25-35%。

Arrow Lake

英特尔计划 2024 年年底推出 Arrow Lake，接班 Raptor Lake Refresh。由于 Arrow Lake 在架构上进行了重大改革，英特尔决定取消这些 CPU 中的超线程技术。

这意味着每个核心只能使用 1 个线程，尽管如此，Arrow Lake 的性能（据说）比 Meteor Lake 高出 25-35%。此外，同一消息来源还称，这足以在原始性能上击败 Zen5。

然而，Arrow Lake 的 NPU 只能输出 13 TOPS 的性能，与 Meteor Lake 不相上下。

Lunar Lake 的性能预计将超过 40 TOPS，与 AMD 的 Strix 产品相当。

IT之家附上 Arrow Lake 相关爆料信息如下：

英特尔 20A + 台积电 N3B 工艺节点

Lion Cove P-Core + Skymont E-Core 架构

最多 24 个内核 / 24 个线程

没有超线程技术

采用 LGA 1851 插槽

支持 DDR5-6400 内存 (JEDEC)

预计 2024 年下半年推出

Lunar Lake

MLID 在视频中还表示，英特尔依然计划在 2024 年年底发布 Lunar Lake 平台。而如果 AXG（英特尔图形事业部）能够解决 Battlemage 的驱动程序问题，它可能会比 Arrow Lake 更早推出。

英特尔在 Battlemage 的基础上封装了 8 个 Xe-Cores，预计其性能与 Meteor Lake 类似，但功耗只有后者的一半。

此外，Arrow Lake 的移动版本将使用改进版的 Alchemist，命名为 Alchemist+。

台式机版本将坚持使用老式的 Alchemist，也就是你在 Meteor Lake 中看到的 Alchemist。

Lunar Lake 规格如下

最多 4 个 Lion-Cove P 内核和 4 个 Skymont E 内核，无 SMT（是一种在一个 CPU 的时钟周期内能够执行来自多个线程的指令的硬件多线程技术）

8 个 Xe2（Battlemage）iGPU 内核

支持内置 LPDDR5x-8533 内存

使用台积电 N3B 节点构建 CPU+GFX Tile

SoC Tile 使用 Intel 18A 工艺

下一代 NPU 4.0

支持 WiFi 7 和蓝牙 5.4

40% 的效率提升

2.5 TFLOPS（12W） | 3.8 TFLOPS（峰值性能）

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