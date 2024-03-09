英特尔酷睿 i9-14900KS 处理器 3 月 14 日发布，比 14900K 贵 19~30%

IT之家 3 月 9 日消息，中国香港零售商 SE Computer 确认英特尔酷睿 i9-14900KS 将于 3 月 14 日上市，目前已经开始接受预订，预购价比 i9-14900K 高了 27%。

此外，酷睿 i9-14900KS 在新加坡 Carousel NVX 处的预购价比 i9-14900K 高了 28%，在法国 PC21 处的预购价比 i9-14900K 高了 30%，在加拿大 PC 处的预购价高了 19%，分别为：

5550 港元（IT之家备注：当前约 5100 元人民币）

1059 新元（当前约 5707 元人民币）

813.81 欧元（当前约 6405 元人民币）

971.99 加元（当前约 5190 元人民币）

目前 i9-14900K 在京东的售价为 4399 元，i9-13900KS 为 4999 元，而这颗 i9-14900KS 国行可能会定价 5500 元甚至更高。

酷睿 i9-14900KS 处理器是 LGA-1700 平台的最后一款高端 CPU，也是最后一款使用旧命名模式的台式机 CPU。

这款处理器基于 Raptor Lake-S 架构，拥有 8P + 16E 共 24 核心 32 线程，具备 36MB L3 和 32MB L2 缓存，P 核频率提高了 200MHz 达到 6.2GHz（最多三颗 P 核 6.2GHz，全核 5.9GHz），E 核提高 100MHz 达到 4.5GHz，同时最高 TDP 也从 125W 增至 150W。该玩家在测试中记录到了最高 432W 的功耗。

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