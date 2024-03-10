《超级马力欧兄弟大电影》“续作”公开，定于 2026 年 4 月 3 日上映

IT之家 3 月 10 日消息，任天堂和照明娱乐公司今日联合宣布，一部全新的超级马力欧兄弟电影正在制作中续作正在制作中，该片定于 2026 年 4 月 3 日上映。

《超级马力欧兄弟大电影》续作仍将由照明娱乐创始人兼首席执行官克里斯・梅勒丹德里（Chris Meledandri）和任天堂执行董事宫本茂（Shigeru Miyamoto）共同监制，艾伦・霍瓦斯（Aaron Horvath）和迈克尔・杰伦尼克（Michael Jelenic）执导，马修・福格尔（Matthew Fogel）编剧。影片将由环球影业和任天堂共同出资，并由环球影业负责全球院线发行。

在 3 月 10 日的 “马力欧日” 当天，宫本茂先生通过社交媒体发布了一段视频，确认了续集的制作。“关于新电影的细节，” 宫本茂说道，“就像我经常说的那样，等我们准备好分享更多内容的时候，我们一定会告诉大家。这一次，我们计划进一步拓展马力欧的世界，带来一个明亮有趣的故事。请大家期待！”

照明娱乐的克里斯・梅勒丹德里则表示：“我非常兴奋地宣布我们将再次携手打造超级马力欧电影。动画制作即将开始，请放心，我们将一丝不苟地打磨每一个细节，力求呈现最好的效果。”

IT之家需要指出的是，虽然新作将由原班底人马打造，但官方并未明确将其称为 “续集”。发布会的信息中提到：“任天堂将以让所有人通过娱乐作品展露笑容为目标，深度参与电影制作，并继续努力创造独特的游戏体验，将其传递给尽可能多的人。” 照明娱乐方面也表示：“我们很高兴能继续与任天堂合作，将我们标志性的欢乐与探索带给全世界的观众，让他们与来自全球知名游戏系列的挚爱角色和故事产生共鸣。”

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