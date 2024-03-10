消息称华为与北汽合作打造的“享界”首款车型 6 月发布，月销目标 1 万辆

IT之家 3 月 10 日消息，据第一财经报道，日前一份关于北汽蓝谷的交流纪要显示，北汽蓝谷与华为合作的“享界”首款产品即将在北京车展亮相，6 月份发布。该车定位为行政轿车，内部定价 30 万～50 万元，享界后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV 等产品。

该交流纪要还显示，北汽蓝谷智选车年产能规划 30 万辆，预计享界首款产品月销量超过 1 万辆。

华为与北汽蓝谷此前的合作模式为 HI 模式，而“享界”是智选车模式下打造的产品。除了北汽蓝谷外，华为智选车模式下的合作伙伴还包括赛力斯、奇瑞和江淮汽车，华为与赛力斯的合作的品牌为问界，与奇瑞合作推出的产品为智界系列。按照计划，华为智选车今年将推出更多产品，今年下半年问界 M8、智界首款 SUV 车型将推向市场。2025 年，华为与江淮合作的车型也有望发布，将进军百万元级别轿车以及 MPV 市场。

上述交流纪要还显示，华为智选车想做成类似于京东的电商服务平台，后期向主机厂收渠道费。华为智选车目前在选品上有差异，要先把品牌打出来，由甲方来选品。

博主“42 号车库”此前放出了多张“享界”新车的伪装谍照，从照片来看，新车侧面的轮廓与智界 S7 类似，都是大范围弧线车顶，线条简洁。但从视觉效果来看，新车相比于智界 S7 更多几分厚重气息，姿态看上去更加沉稳一些。

根据该车“中大型豪华纯电轿车”的定位，该车有望配备二排独立调节座椅和电子外后视镜。而在这次曝光的谍照中，既有传统后视镜版本车型，也有电子外后视镜版车型。

今年年初，博主“鱼雷 2954”也放出了这款新车的部分角度谍照，其座舱布局大体上仍旧与智界 S7 “大差不差”，液晶仪表区域顶部配有遮阳罩。

据IT之家此前报道，有投资者询问北汽蓝谷“2024 年极狐有什么新产品计划，预计何时上市？”，该公司透露与华为智选模式合作下的首款车型今年实现交付。北汽新能源官方曾宣布，公司与华为的首款智选模式新车将在北京车展（2024 年 4 月 25-27 日）亮相，该车型定位于高端智能纯电动轿车。

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