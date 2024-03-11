微软已悄悄允许 Win11 用户卸载 OneDrive

IT之家 3 月 11 日消息，微软在 Windows 10/11 中官方集成了 OneDrive 云服务，并且不断升级功能，包括提醒用户订阅到期、更好地云同步等等。

对于想要卸载 OneDrive 的用户，微软则在其官网悄悄发布了一份新的支持文档，旨在指导用户如何关闭它。

该文档指向一个页面，链接到标题为“关闭、禁用或卸载 OneDrive”的详细指南：

如果你只是不想使用 OneDrive，最简单的解决方案是取消链接到 OneDrive。

其次，如果 Windows 10/11 用户确实想卸载 OneDrive，现在可以选择“开始”按钮，在搜索框中键入“程序”，然后在结果列表中选择“添加或删除程序”。

在“应用和功能”下，查找和选择“Microsoft OneDrive”，然后选择“卸载”。如果系统提示输入管理员密码或进行确认，请键入密码或提供确认。

外媒 NeoWin 表示，这一变化可能是微软于去年 11 月针对欧盟新规的结果。该公司之前没有正式提及在 Windows 11 上卸载 OneDrive 的功能。

据IT之家 2023 年 11 月 17 日报道，微软发布新闻稿，表示为了迎合《数字市场法》的相关规定，面向欧洲经济区（EEA）用户调整了 Win11 系统，用户可卸载 Edge、Bing 等大部分预装应用程序，并能禁用推荐和广告内容。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。